Dzeko-Lukaku, altra alternanza da risolvere. Non solo per Inter-Lecce

In vista di Inter-Lecce di domani prosegue il ballottaggio tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku, che è ormai diventato un classico alla vigilia di ogni partita. Un’altra alternanza da risolvere per Simone Inzaghi, che deve prendere una scelta netta e definita su chi sia il titolare.

ALTERNANZA DA RISOLVERE – Quella tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku è un’alternanza che sta continuando sin dal momento in cui l’attaccante belga ha recuperato dalla serie di infortuni che ne ha minato la prima parte di stagione. Un’alternanza che Simone Inzaghi è chiamato a risolvere. Non soltanto in occasione di Inter-Lecce di domani – dove, tra l’altro, Dzeko sembra essere in vantaggio nelle scelte – ma anche e soprattutto per il futuro. Proprio come successo per quanto riguarda la porta con la scelta tra Onana e Handanovic, il tecnico ora deve anche decidere se sia il bosniaco o Lukaku il vero titolare in attacco al fianco di Lautaro Martinez. Gerarchie da chiarire anche e soprattutto per il bene della squadra.