Dzeko-Lautaro Martinez, quanta sofferenza in Inter-Roma: due dati

Inter-Roma non ha visto tra i suoi protagonisti Dzeko e Lautaro Martinez. Le due punte nerazzurre non si sono praticamente mai viste in area avversaria.

AREA VIETATA – Nella sfida con la Roma l’Inter ha avuto un chiaro problema col suo attacco. Dzeko e Lautaro Martinez, i titolari storici di Inzaghi, sostanzialmente non si sono mai visti. Finendo quasi sempre respinti, con perdite, dai difensori giallorossi. La grafica delle loro heatmap cumulate, presa da Whoscored, rende bene l’idea delle difficoltà che hanno trovato ad arrivare in area avversaria:

Si direbbe che parliamo di mediani, massimo trequartisti. Con una specifica ulteriore. Dei loro 54 tocchi complessivi solo 3 sono arrivati dentro l’area della Roma. E di questi solo uno era un tiro. Già, i tiri. Altro tasto dolente.

CONCLUSIONI CERCASI – Dzeko e Lautaro Martinez, sempre in due, hanno prodotto due conclusioni. Di cui una in porta. Entrambe del Toro, per di più. Significa che l’apporto del bosniaco alla voce che dovrebbe caratterizzare il suo ruolo è zero. Un’ulteriore conferma delle difficoltà di coppia a superare i propri marcatori. E in generale della squadra a creare gioco come nei giorni migliori.