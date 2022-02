Dzeko-Lautaro Martinez, in Inter-Milan serve una prova di coppia

Inter-Milan chiama Dzeko e Lautaro Martinez. In coppia. I due titolari dell’attacco sono chiamati a fare la differenza in un match così delicato.

OCCASIONE PER DIMOSTRARE – Per la scelta della coppia d’attacco di Inter-Milan tutto lascia pensare che Inzaghi punterà sui suoi preferiti. O quasi, ma insomma quelli che sceglie sempre nei big match. Almeno con Correa indisponibile. Con buona pace di Sanchez e del suo momento di forma. Contro i rossoneri si vedranno Dzeko e Lautaro Martinez. I due però hanno qualcosa da dimostrare. E il derby è proprio il palcoscenico ideale.

COPPIA INCEPPATA – Il punto è presto detto. Dzeko e Lautaro Martinez in coppia non stanno funzionando granché. Quantomeno da Inter-Juventus, cioè da ottobre. L’ultimo esempio è arrivato col Venezia, prima della sosta. In generale prestazioni opache, contraddistinte da errori in serie. Ma contro il Milan, in un big match tra le prime due in classifica, c’è l’occasione di farsi perdonare tutto. Il punto è riuscire a coglierla.

ATTACCO CERCASI – Dzeko e Lautaro Martinez hanno le doti e lo status per indirizzare la gara. Anche perché giocheranno contro i centrali di riserva del Milan. In questo derby serve che loro per primi facciano un passo avanti. In stagione il loro contributo fisico, specialmente in non possesso, non è mai mancato. Ma lo squillo offensivo, il gol inventato, la giocata che scompiglia si è vista troppo poco. Spesso sono stati gli altri reparti a trascinare la squadra, con gli attaccanti al massimo a metterci la firma grazie alle molte occasioni create. Oggi serve che il numero 9 e il numero 10 facciano la differenza. E dimostrino che la loro coppia funziona.