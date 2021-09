Dzeko-Lautaro Martinez, ancora voi: titolari in Shakhtar Donetsk-Inter

In Shakhtar-Donetsk-Inter in attacco si vedranno i soliti titolari. Dzeko e Lautaro Martinez sono chiamati agli straordinari.

SEMPRE GLI STESSI – Shakthar Donetsk-Inter vedrà come titolari in attacco sempre i soliti. Vale a dire la coppia composta da Dzeko e Lautaro Martinez (QUI trovate le probabili formazioni). Quelli che praticamente si sono visti sempre con Inzaghi in panchina. Chiamati a partire dall’inizio anche in Champions League. In parte perché sono evidentemente i due titolari scelti dal tecnico. Ma sostanzialmente per mancanza di alternative.

PUNTE SOVRACCARICHE – Il numero 9 e il numero 10 sono nella top dieci dei giocatori più utilizzati da Inzaghi. Con 578 e 432 minuti. Il che porta a pensare appunto a una scelta netta del tecnico. Le loro alternative infatti, Correa e Sanchez, non arrivano a cento. L’argentino si ferma a 98, il cileno è a 52. Dietro quesi numeri però ci sono altre motivazioni. Come infortuni e ambientamento. Il tutto ha portato a un sovraccarico per Dzeko e Lautaro Martinez. Confermato ancora per la partita con lo Shakhtar. I due attaccanti devono stringere i denti e dare ancora il loro contributo.