Dzeko, inizia l’alternanza con Lukaku. Le prospettive per la stagione

Per Edin Dzeko inizia definitivamente l’alternanza con Romelu Lukaku. Il belga è tornato nelle ultime settimane dai suoi problemi fisici, sta ritrovando la forma e scalpita per riprendersi la titolarità. Concorrenza positiva per il bosniaco.

RICCHEZZA – Per Simone Inzaghi ora c’è ampia scelta. Finalmente è arrivato il momento che ci si aspettava di vivere per tutto il corso della stagione. Nell’estate l’Inter ha acquistato Romelu Lukaku, l’obiettivo era quello di costruire un parco attaccanti completo. Il 25 agosto il sogno si è infranto: il belga si è infortunato, non è più rientrato fino a gennaio ed ha avuto a che fare con l’esperienza traumatica ai Mondiali. Fortunatamente per i nerazzurri, la stagione 2022/2023 sembra essere quella di grazia per Edin Dzeko. Sette gol in campionato, tre in Champions League ed uno decisivo e indimenticabile in Supercoppa Italiana. Il bosniaco è una certezza della fase offensiva, ma ora cambiano le prospettive.

Dzeko, cambiano le prospettive

TITOLARE – Contro la Sampdoria l’attacco cambierà nuovamente. Se con il Milan Dzeko ha iniziato dal primo minuto, diversa sarà la situazione a Genova (vedi probabili formazioni). Simone Inzaghi ha in mente di far tornare la Lu-La, con Lukaku pronto a giocare la seconda partita da titolare dal suo rientro per l’infortunio. Così come per Mkhitaryan, anche per Dzeko in queste settimane sta arrivando il meritato riposo. Il bosniaco ha trascinato l’Inter a suon di gol e prestazioni, ora lo spazio si deve lasciare al belga che ha bisogno di riprendere la forma e conquistare la fiducia della dirigenza per la prossima stagione.