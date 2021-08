Dzeko, in Serie A numeri impressionanti. Con l’Inter un obiettivo nel mirino

Dopo anni di inseguimento e corteggiamento, Edin Dzeko è finalmente un nuovo attaccante dell’Inter (manca solo l’annuncio). I numeri in Serie A che il bosniaco porta da Roma sono decisamente impressionanti, con l’obiettivo 100 gol nel mirino.

PUNTA DI DIAMANTE – Fin dal suo arrivo in Serie A nella stagione 2015-2016, Edin Dzeko ha garantito un apporto di gol e assist decisamente impressionante. Dopo la prima stagione non proprio brillante, con diverse difficoltà riscontrate che lo hanno portato a collezionare soltanto 8 gol e 3 assist, il bosniaco ha iniziato a fare sul serio. La sua stagione migliore con la Roma è infatti stata quella successiva, la 2016-2017, dove ha messo a referto la bellezza di 29 gol e 12 assist. Un’annata a livelli altissimi, che lo hanno portato a vincere il titolo di capocannoniere. Per mettere in prospettiva i dati, sono 41 le reti a cui Dzeko ha contribuito, delle 90 totali siglate dai giallorossi arrivati secondi in classifica. Nel 2017-2018 i gol sono stati 16 (ancora doppia cifra) con 2 assist, 9 gol e 7 assist nel 2018-2019, di nuovo 16 gol e 11 assist nel 2019-2020. Infine, l’ultima travagliata stagione, dove in ogni caso sono arrivati 7 gol e 4 assist in 27 partite giocate (nel dettaglio 1.826 minuti, ovvero una media di 67,6 a presenza).

QUOTA CENTO – Edin Dzeko nel complesso in Serie A, con la maglia della Roma, ha registrato 85 gol e 39 assist (contribuendo di fatto a 124 delle 445 reti segnate dai giallorossi nelle ultime 6 stagioni) in 199 presenze. Un bel biglietto da visita quello con il quale il bosniaco si presenta a Milano. Proprio con l’Inter, però, Edin Dzeko avrà un obiettivo da mettere nel mirino. La casella gol segnati recita, appunto, ottantacinque. Mancano solo 15 lunghezze per arrivare a quota cento, un traguardo personale sicuramente intrigante. Un numero di reti che sicuramente l’ex attaccante giallorosso potrà e vorrà raggiungere. Ma attenzione anche agli assist che, come dimostrano i dati, sono uno dei suoi marchi di fabbrica.