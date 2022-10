Dzeko, impatto devastante in Fiorentina-Inter! Suo ‘zampino’ nel finale

Edin Dzeko è entrato a gara in corso in Fiorentina-Inter. Per il bosniaco un impatto devastante nel match: ha messo lo zampino nei due gol finali

IMPATTO – Edin Dzeko, ancora una volta, è stato decisivo. Il bosniaco, entrato al 60′ di Fiorentina-Inter, ha avuto un impatto enorme sulla gara e sul risultato finale. Da un’invenzione del bosniaco, infatti, nasce l’azione che porta al fallo da rigore di Terracciano su Lautaro Martinez. Il numero 9 nerazzurro è inoltre protagonista dell’azione finale della gara: vince il duello aereo con Milenkovic e lancia Barella in campo aperto nell’azione che poi si concretizza col gol di Mkhitaryan. Non è la prima volta che l’ex Roma riesce ad essere determinante partendo dalla panchina: con il rientro di Lukaku, il bosniaco può certamente diventare il “dodicesimo” uomo dell’Inter.

FATTORE – Dzeko è un calciatore di indiscutibile talento. L’unico dubbio, legittimo, riguarda la tenuta fisica: a 36 anni non riesce ad essere un fattore per 90′. Ma, con l’imminente rientro di Lukaku, il bosniaco diventerà un’arma importantissima da sfruttare a gara in corso. Un calciatore delle qualità di Dzeko, in uscita dalla panchina, è un lusso che pochissime squadre in Serie A possono permettersi.