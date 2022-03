Dzeko e Lautaro Martinez, sempre loro: altra occasione in Inter-Fiorentina

Inter-Fiorentina vedrà in attacco per i nerazzurri la conferma della coppia Dzeko-Lautaro Martinez. I due hanno più di qualche errore da cancellare.

CONFERMA – Squadra che vince non si cambia, recita un vecchio motto. Il problema è che l’Inter non sta vincendo granché nell’ultimo periodo, ma in attacco lnzaghi ha intenzione di riprovarci. In Inter-Fiorentina tutto fa pensare alla titolarità di Dzeko e Lautaro Martinez. L’ennesima occasione per la coppia titolare di dimostrare il proprio valore.

FUOCO DI PAGLIA – Fa strano superata la metà di marzo parlare di occasioni. Ma Dzeko e Lautaro si sono trovati poco, quantomeno da ottobre ad oggi. La gara con la Salernitana sembrava promettere un nuovo inizio, ma la fisicità del Torino ha spento subito il fuoco. Il timore che fosse nato dalla paglia c’è. Il bosniaco e l’argentino devono dimostrare il contrario sul campo. Ancora una volta. Tutta la squadra ha bisogno del loro impatto con la Fiorentina.

PARTITA DA DETERMINARE – I due attaccanti sono elementi di peso della rosa nerazzurra. Non possono accontentarsi del rendimento di questo 2022. Né cercare alibi. Le occasioni le hanno avute. Sia in termini di presenze che nello specifico come possibilità di trovare il gol. Entrambi hanno sulla coscienza diversi gol semplici, che avrebbero cambiato il corso di alcune partite. E forse di tutto il campionato dell’Inter. Arrivati quasi ad aprile non si può più aspettare. L’occasione è oggi. Inter-Fiorentina ha bisogno del marchio di Dzeko e Lautaro Martinez.