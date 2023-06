Dzeko e il rinnovo con l’Inter: non è solo una questione di soldi

Dzeko è stato una pedina importante dell’attacco dell’Inter negli ultimi due anni. Ma adesso bisogna capire se è il caso di rinnovare il suo contratto. E la questione non è affatto banale.

DIVERSI FATTORI – Dzeko si avvicina alla scadenza del suo contratto con l’Inter. E la domanda circola ormai da qualche mese: il numero nove rinnova? Una questione non banale. Per diversi motivi. Uno è legato ai parametri economici. Il bosniaco infatti è un classe ’86. A trentasette anni compiuti bisogna trovare un accordo che tenga conto dell’inevitabile calo del rendimento,. Un ingaggio propriorzionato all’età, ma anche al ruolo. Già il ruolo. Quale sarebbe il ruolo di Dzeko nel 2023-2024?

SEMPRE AL CENTRO – Ovviamente non parliamo di una questione tattica. Quella non è in discussione. Ma del ruolo in rosa. Dzeko è arrivato all’Inter nell’estate 2022 per sostituire Lukaku. Per giocare da titolare, come riferimento primario dell’attacco. Un ruolo testimoniato dalle 49 presenze per 3370 minuti. Poi nell’estate 2023 il ritorno di Lukaku prometteva di cambiare le cose. Si pensava che il bosniaco sarebbe sceso nelle gerarchie, riducendo il minutaggio. Invece l’infortunio del belga dopo poche partite ha cambiato tutto. Così arrivano altre 52 presenze per 2893 minuti. Con la titolarità in tutte le partite più importanti. Un’altra stagione da protagonista. Da figura centrale. Ed è qui il problema: Dzeko accetterebbe qualcosa di diverso?

UN CAMBIAMENTO È POSSIBILE? – Il trattamento che Inzaghi ha riservato al suo numero nove non è casuale. Dzeko ha bisogno di stare al centro dell’attenzione. Ha bisogno di giocare, di avere minuti, di sentirsi centrale nel progetto. Di “coccole” costanti, per così dire. Inzaghi lo ha capito e per avere il massimo da lui anche col ritorno di Lukaku ha fatto di tutto per tenerlo coinvolto. Con scelte forti, impopolari, forse persino illogiche. Ma nella prossima stagione potrebbe ancora garantire un trattamento simile? Il finale di stagione del numero nove lo ha visto in deciso calo. Nel 2023 i gol sono stati 5. In 31 presenze. Questo malgrado il minutaggio e la considerazione. È possibile gestire il bosniaco in un altro modo? Accetterebbe meno attenzioni? Resterebbe coinvolto anche scalando veramente nelle gerarchie? La questione è molto delicata. Dzeko ha forte personalità e un’altissima considerazione di sé. Si sente ancora efficiente, ai massimi livelli. E in passato ha dimostrao di poter diventare persino dannoso se il coinvolgimento non è quello che gradisce. Nella gestione di Inzaghi negli ultimi due anni se non troviamo la risposta troviamo di sicuro un indizio.