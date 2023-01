Dzeko è fondamentale per quest’Inter: il numero 9 è il centro dell’attacco

Edin Dzeko è il giocatore più importante dell’attacco nerazzurro al momento. Il bosniaco è in forma e al momento è insostituibile

FONDAMENTALE – Ecco lo status attuale di Edin Dzeko. Il numero 9 nerazzurro anche ieri ha deciso la partita contro il Napoli, regalando 3 punti fondamentali all’Inter (qui la pagella del bosniaco) che grazie a lui può continuare a coltivare il sogno Scudetto. Il bosniaco quest’anno doveva rappresentare l’alternativa di lusso nell’attacco nerazzurro. La coppia designata a prendersi l’attacco nerazzurro era quello composto da Lukaku e Lautaro Martinez. Invece, lo stop prolungato del belga ha costretto il numero 9 a fare gli straordinari. Nonostante i 36 anni, l’ex Roma ha trascinato l’Inter in questa prima parte di stagione. Con il gol di ieri sera, sono 10 le reti stagionali. Tante per un giocatore che doveva rappresentare una semplice riserva di lusso, e che invece ha collezionato già 22 presenze stagionali. In attesa dei migliori Lukaku e Lautaro Martinez, che per un motivo e l’altro sono ancora fuori forma, l’Inter riparte in questo 2023 da Edin Dzeko. Il bosniaco è davvero fondamentale per questa squadra, e non può essere sostituito in alcun modo. L’unico dubbio è sulla tenuta fisica, che con il passare della stagione potrebbe venire meno, ma al momento il classe ’86 è il perno dell’attacco nerazzurro.