Dzeko e de Vrij in scadenza ma l’Inter è pronta a discuterne solo con uno

Dzeko e de Vrij sono due dei giocatori in scadenza di contratto con l’Inter. Il club nerazzurro è pronto ad aprire il dialogo con il numero 9, grande protagonista anche contro l’Atalanta. La situazione dell’olandese è invece completamente diversa

CONTRATTI – Edin Dzeko e Stefan de Vrij hanno un contratto in scadenza a giugno 2023. Se per l’attaccante bosniaco l’Inter è pronta a discuterne, per il difensore olandese c’è qualche tentennamento in più. D’altronde il campo sta parlando chiarissimo: Dzeko, da potenziale riserva, è più titolare che mai a suon di gol, assist e prestazioni di livello mentre de Vrij arranca ed è costantemente in ballottaggio con Francesco Acerbi. Se c’è uno che merita il rinnovo è proprio Dzeko, sul quale si potrebbero aprire mille discorsi sul fattore anagrafico.

Dzeko e de Vrij, rinnovi in stallo ma solo il bosniaco sembra poter sperare

L’ex Roma ha quasi 37 anni ma la voglia di giocare, l’attitudine, la professionalità e la leadership possono assolutamente fare la differenza. Chiaramente si tratterebbe di un rinnovo annuale proprio per la questione dell’età, una scelta che l’Inter sta ponderano e valutando in attesa che si aprano ufficialmente i dialoghi con l’entourage. De Vrij è un classe ’92 e dunque va per i 31 anni (a febbraio), ma in questo caso i tentennamenti non riguardano certamente l’età. Già dalla scorsa stagione l’ex Lazio non rende come dovrebbe, di fatto l’ultima stagione disputata ad alti livelli è stata quella dello scudetto con Antonio Conte. A Bergamo Inzaghi ha scelto de Vrij dal primo minuto al posto di Acerbi ma la risposta non è stata delle migliori (vedi pagelle). E di questo passo anche le sue presenze potrebbero diminuire. Ora disputerà il Mondiale e al suo ritorno si farà il punto della situazione. Dzeko e de Vrij, due rinnovi completamente diversi.