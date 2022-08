Dzeko e Correa, Inter-Cremonese chiarirà gerarchie offensive di Inzaghi

Alla luce dell’infortunio di Lukaku, uno fra Dzeko e Correa sarà chiamato a sostituire il belga, al fianco di Lautaro Martinez. Inter-Cremonese sarà utile a capire le gerarchie di Inzaghi per il reparto offensivo

GERARCHIE – L’Inter affronterà le prossime partite senza Romelu Lukaku, fermato da un problema fisico. In vista di Inter-Cremonese scaldano i motori Edin Dzeko e Joaquin Correa: uno dei due attaccanti di “scorta” dei nerazzurri avrà la chance di partire dal 1′ al fianco di Lautaro Martinez. La scelta che compirà Inzaghi in vista del match di martedì sera chiarirà, inequivocabilmente, le gerarchie del reparto offensivo dei nerazzurri. Un indizio su chi possa spuntarla per una maglia da titolare, fra il bosniaco e l’argentino, ci arriva dalla scorsa stagione: in situazioni simili, infatti, lnzaghi ha sempre optato per Dzeko, preferito spesso a Correa anche quando l’ex Roma non viveva un periodo brillante: sarà così anche in vista del match di San Siro in programma martedì?