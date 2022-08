Dzeko subito dietro ai titolari, stagione con un obiettivo da raggiungere

Edin Dzeko è di fatto la terza scelta nelle gerarchie per l’attacco di Simone Inzaghi, dietro alla coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Il bosniaco, con la maglia dell’Inter, ha un obiettivo personale importante da raggiungere in questa stagione.

MENO TRE – Non è riuscita lo scorso anno a Edin Dzeko l’impresa di raggiungere quota 100 gol segnati in Serie A. Un risultato che nei campionati in cui ha giocato non gli è mai riuscito (né in Bundesliga, con la maglia del Wolfsburg, né in Premier League con quella del Manchester City). Il bosniaco ci ha provato nella scorsa stagione, ma un girone di ritorno poco brillante glielo ha impedito. Ecco quindi che quest’anno, in maglia Inter, avrà l’occasione finalmente di celebrare questo importante traguardo personale. Sono soltanto tre i gol che gli mancano per poterlo fare, un numero che sia lo stesso Dzeko che i tifosi dell’Inter si augurano possa registrare. Con l’aiuto anche della coppia titolare Lautaro Martinez-Romelu Lukaku, che permetterà all’attaccante classe 1986 di gestire meglio le sue forze. Ed essere pronto quando il tecnico Simone Inzaghi lo chiamerà in causa.