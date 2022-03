Dzeko, convocazione inutile in nazionale. Inzaghi incrocia le dita

Edin Dzeko contro la Fiorentina non ha particolarmente brillato, ma resta sicuramente un giocatore fondamentale a disposizione di Simone Inzaghi. L’attaccante è stato inutilmente convocato dalla sua nazionale mentre il tecnico piacentino avrebbe preferito lavorare con lui in settimana.

CONVOCAZIONE – Edin Dzeko deludente nel corso dell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina ma resta uno dei pilastri della squadra. L’Inter avrà bisogno soprattutto di lui alla ripresa del campionato quando i nerazzurri sfideranno la Juventus in campionato, attualmente a -1 in classifica. Il calciatore è stato inutilmente convocato dalla Bosnia, che nel corso della sosta disputerà due amichevoli contro Georgia e Lussemburgo. Inzaghi adesso dovrà incrociare le dita sperando che il giocatore non venga utilizzato tantissimo da CT Ivajlo Petev. In tutto sono dodici i giocatori convocati dell’Inter convocati dalle rispettive nazionali (anche se Lautaro Martinez è risultato positivo al Coronavirus). Gli altri sono Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Ivan Perisic, Denzel Dumfries, Milan Skriniar, Hakan Calhanoglu, Matìas Vecino, Arturo Vidal e Alexis Sanchez.