Dzeko, contro la Sampdoria rendimento super in Serie A: il dato

Sampdoria-Inter è in programma domenica alle 12:30. Quasi certamente Edin Dzeko guiderà l’attacco dei nerazzurri: il bosniaco, contro i blucerchiati, si esalta

VITTIMA PREFERITA – Sampdoria-Inter andrà in scena domenica alle 12:30. Quasi certamente Edin Dzeko partirà dal 1′ al centro dell’attacco nerazzurro. Contro i blucerchiati, il bosniaco ex Roma, nel corso degli anni ha dimostrato spesso di esaltarsi. La Sampdoria infatti, al pari dell’Atalanta, è la squadra a cui Dzeko ha segnato più gol in Serie A: 6 reti ed 1 assist in 12 match giocati. Una statistica notevole e che, Inzaghi, spera possa crescere ulteriormente domenica pomeriggio, con l’Inter che vuole proseguire l’ottimo avvio di campionato.