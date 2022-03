Dzeko, con la Fiorentina peggior gara stagionale: serve ritrovarlo

Dzeko in Inter-Fiorentina ha giocato la peggior partita della sua stagione, mancando in ogni aspetto. Il bosniaco deve assolutamente riprendersi.

PROBLEMA IN ATTACCO – Inter-Fiorentina ha visto i nerazzurri coi soliti problemi di questo 2022 in attacco. Nessun gol dalle punte, ma anche solo i tiri ridotti all’osso. Anche una quasi totale assenza nel gioco. In particolare va analizzata la prova di Dzeko. Che ha semplicemente giocato la peggior gara della sua stagione.

GARA NEGATIVA TOTALE – Dzeko è stato sicuramente spremuto i tutto l’anno. Molti, moltissimi minuti, uniti anche a un gioco molto dispendioso. Tanti movimenti soprattutto incontro, tanti a volte anche tantissimi palloni gestiti. Così qualcosa di positivo nelle sue prestazioni si trova praticamente sempre. Che siano gol, assist, presenza nel gioco, corsa. Tranne che nella gara con la Fiorentina. Dove il numero nove è mancato in tutto.

NESSUN APPIGLIO – Nella sfida coi viola il bosniaco ha toccato 27 palloni. Pochi in generale, pochissimi per quello che per Inzaghi è l’assoluto protagonista della fase offensiva. Arrivando anche al doppio di palloni toccati. Per la prima volta in stagione in questa statistica è stato superato dal suo compagno di reparto Lautaro Martinez, che arriva a 30. 14 i passaggi tentati, solo 9 riusciti per la peggior percentuale di realizzazione della squadra (64%). Le sue medie sono 22,6 passaggi a partita realizzati col 74%. Insomma, Dzeko è stato divorato dalla difesa della Fiorentina, non riuscendo praticamente a giocare la palla. E non ha saputo riscattarsi con l’arma propria degli attaccanti, vale a dire i gol. In area avversaria praticamente non si è visto, con un solo tiro e ovviamente zero reti. Come detto, la peggior gara della stagione. Da cui il numero nove deve assolutamente riprendersi.