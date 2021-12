Dzeko, con il Torino non un grande feeling. Caccia al gol dopo due

Inter-Torino è la sfida che – mercoledì alle 18.30 – chiuderà ufficialmente il 2021 nerazzurro. Tra i giocatori più attesi c’è sicuramente Edin Dzeko, che è a caccia del gol dopo due partite a secco (di cui una, però, non giocata). Anche se contro i granata il feeling non è eccezionale.

TRE SU UNDICI – Edin Dzeko a caccia del gol dopo due giornate. In seguito alla panchina contro il Cagliari e la gara a secco contro la Salernitana, l’attaccante bosniaco avrà la possibilità di tornare a segnare in Inter-Torino di mercoledì sera. Sebbene i granata, nella sua carriera in Serie A, non siano stati fra le sue vittime preferite. Il numero di reti segnate con la maglia della Roma da Edin Dzeko è infatti di tre su undici partite giocate, non il massimo quindi. Ecco perché nella sfida di mercoledì il bosniaco avrà un’ulteriore motivazione per fare bene e per migliorare i suoi numeri. Senza dimenticare che, arrivato a 93 in totale in campionato, quota 100 è a soli sette gol.