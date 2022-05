Dzeko, com’è andato il suo primo anno all’Inter? Numeri e un promemoria

Dzeko ha appena terminato la sua prima stagione all’Inter dove è arrivato l’estate scorsa per sostituire Lukaku. Il bosniaco ha chiuso la stagione con 17 gol complessivi tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Il suo primo anno in nerazzurro può suggerire qualcosa anche in ottica Mkhitaryan (vedi articolo)

NUMERI – Edin Dzeko la scorsa estate è giunto a sorpresa all’Inter dopo la cessione di Romelu Lukaku. Il matrimonio tra i nerazzurri e il bosniaco negli anni precedenti era stato annunciato più e più volte, evidentemente era destino. Com’è andata la stagione del numero 9 nerazzurro? Chiaramente non faremo un confronto con il suo predecessore perché non avrebbe alcun senso e rischierebbe di dipingere in maniera distorta la situazione. Insomma, parlando in numeri Dzeko ha chiuso la stagione con 17 gol complessivi (13 in campionato, 1 in Coppa Italia e 3 in Champions League) più 7 assist (5 in campionato, 1 in Coppa Italia e 1 in Champions). In Serie A ha totalizzato 36 presente (27 da titolare), in Champions 7 presenze tutte da titolare e in Coppa Italia 5 presenze (3 da titolare) più ovviamente la finale di Supercoppa dove ha giocato dal 1′.

IL PESO DEGLI ANNI – Dzeko ha siglato la maggior parte dei gol nella prima parte di campionato mentre nella seconda parte ha fatto vedere un calo fisico abbastanza evidente, soprattutto nella volata scudetto finale. Ciò che salta all’occhio sono i suoi numeri in Champions League dove ha fatto valere tutta la sua esperienza e il suo carisma. Quello che i numeri non raccontano o raccontano solo parzialmente è la sua grande importanza per il gioco dell’Inter e per le dinamiche di Simone Inzaghi, tanto che difficilmente il tecnico ha rinunciato a lui come raccontano le presenze in campionato. Peccato che questo utilizzo forsennato sia andato poi a incidere nella seconda parte di stagione, quando serviva ingranare la marcia e Dzeko non ne aveva più.

PROMEMORIA – Quindi ben vengano gli acquisti intelligenti, in grado di inserire in rosa quel giusto mix di qualità ed esperienza a patto però che non debba diventare un tour de force. Dzeko ha dovuto fare gli straordinari e alla fine ha pagato, anche e soprattutto per questioni anagrafiche. Il promemoria può tornare utile in vista dell’imminente finestra di calciomercato.

