Dzeko, col Betis ancora tutto intorno a lui: condizione fisica da testare

Betis-Inter vedrà ancora una volta tra i suoi protagonisti Edin Dzeko. L’unica punta di Inzaghi deve iniziare a mostrare progressi nella condizione fisica.

SEMPRE DA SOLO – Anche per l’amichevole col Betis la condizione dell’attacco dell’Inter sarà la stessa vista nel ritiro di Malta. Vale a dire che Inzaghi avrà a disposizione una sola punta. Edin Dzeko. Lukaku e Correa infatti sono ancora indisponibili, mentre Lautaro Martinez è ancora impegnato ai Mondiali. Nulla è cambiato da due settimane fa. Tutto girerà attorno al bosniaco.

CRESCITA FISICA – Col Betis quindi si vedrà nuovamente la versione dell’Inter a un’unica punta. Con più centrocampisti a supporto. Una soluzione teoricamente d’emergenza, che ultimamente è diventata la sola possibile per Inzaghi. Il quale, arrivato ormai a due settimane e mezza dall’esordio in Serie A, ha bisogno di risposte anche sulla condizione fisica del giocatore.

PRIMO PASSO VERSO LA A – Dzeko infatti, pur giocando sempre nelle prime uscite dell’Inter, è sembrato il giocatore più indietro di condizione. Tra quelli a disposizione, ovviamente. Lo stesso, grazie a tecnica e intelligenza è riuscito a far girare tutta la squadra. Ma in vista del Napoli serve che il bosniaco faccia dei passi avanti. Per essere una minaccia anche in zona gol. Col Betis serve la prima dimostrazione.