Dzeko, cinque su sei in casa. Contro la Juventus numeri da migliorare

Edin Dzeko ha iniziato la sua carriera all’Inter a suon di reti. Specialmente in casa, dove ha segnato cinque gol in sei partite giocate. Contro la Juventus avrà l’occasione di migliorare il suo bottino personale.

CINQUE SU SEI – Sette gol totali per Edin Dzeko tra Serie A e Champions League fin dal suo arrivo all’Inter. Cinque delle quali sono arrivate tra le mura di casa, a San Siro, nelle sei partite fin qui disputate. Nel dettaglio: uno contro il Genoa, due contro il Bologna, uno contro l’Atalanta e l’ultimo, quello che ha sbloccato la gara europea con lo Sheriff. Un ruolino di marcia sicuramente di alto livello per Edin Dzeko, che ha nel mirino il traguardo dei cento gol in campionato (vedi focus).

Dzeko, numeri da migliorare contro la Juventus

BIG MATCH – Andando più nello specifico, però, la prossima partita sarà particolarmente importante per Dzeko. Contro la Juventus, infatti, l’attaccante bosniaco non vanta ottimi numeri. Nelle dieci gare che ha disputato contro i bianconeri in maglia giallorossa sono stati soltanto due i gol segnati, più un assist. Entrambe le reti sono arrivate tra le mura di casa, allo stadio Olimpico di Roma. Domenica avrà la sua occasione per migliorare questi numeri e per proseguire con la striscia positiva, in una partita decisamente sentita da tutto l’ambiente nerazzurro.