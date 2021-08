Dzeko, chi ben comincia… E un dato fa sorridere e sperare i tifosi dell’Inter

Dzeko è ufficialmente un giocatore dell’Inter, ed ha già trovato il primo gol nerazzurro. Analizzando lo storico dei suoi gol, emerge un dato che fa sorridere i tifosi interisti.

BATTESIMO NERAZZURRO – Edin Dzeko è ufficialmente il nuovo numero 9 dell’Inter. Un annuncio che, paradossalmente, arriva dopo che il Cigno di Sarajevo (vedi video di presentazione) ha già siglato il primo gol in nerazzurro. Suo infatti è il centro del 2-0 contro la Dinamo Kiev, nell’amichevole di sabato che ha regalato importanti conferme sul suo possibile impatto (vedi focus). E proprio sulle statistiche dei gol del bosniaco vogliamo concentrarci.

FEELING IMPORTANTE – In sei stagioni con la maglia della Roma, Dzeko ha all’attivo 85 gol in 199 partite di Serie A. In Italia Le vittime preferite del nuovo 9 nerazzurro sono Atalanta e Sampdoria, alle quali ha segnato 6 reti ciascuna. Ma, scendendo di un solo gradino, troviamo anche il Milan tra i suoi bersagli preferiti. Contro i rossoneri Dzeko è a quota 5 gol in 10 partite, con cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte all’attivo. Un ruolino che lui, l’Inter e i tifosi nerazzurri contano di rendere sempre più positivo nelle prossime due stagioni.