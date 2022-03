Dzeko-Bosnia, Inzaghi attende e spera! I rischi in vista di Juventus-Inter

Dzeko non viene risparmiato dalla Bosnia che dopo i 90 minuti contro la Georgia potrebbe schierarlo nuovamente mercoledì nell’amichevole con il Lussemburgo. Non una buona notizia per Inzaghi in vista di Juventus-Inter. Come verrà gestito il centravanti bosniaco?

IMPRESCINDIBILE – Edin Dzeko, così come molti altri nerazzurri, è impegnato con la sua Nazionale in partite amichevoli come quella disputata (e persa) contro la Georgia nella quale ha giocato 90 minuti. Mercoledì la Bosnia sfiderà il Lussemburgo e Simone Inzaghi spera che il CT bosniaco possa risparmiare il numero 9 nerazzurro. Il tecnico interista, infatti, se da una parte può sorridere per aver ritrovato Lautaro Martinez (vedi articolo) dall’altra vive ore di apprensione in attesa del ritorno di tutti i Nazionali. Dzeko è l’osservato speciale per un motivo in particolare: Inzaghi non rinuncia mai a lui. In attacco è il punto fermo e l’uomo di riferimento. Casomai a ruotare sono gli altri, ma non lui.

GESTIONE – Inzaghi in Juventus-Inter vuole puntare proprio sulla coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez, titolari imprescindibili del suo undici ideale. La domanda sul come farà ritorno ad Appiano il numero 9 bosniaco nasce spontanea. Qualora arrivassero altri 90 (inutili) minuti contro il Lussemburgo, Inzaghi si troverebbe a dover gestire il suo centravanti in una sfida da dentro o fuori in ottica scudetto. Non una bella situazione, considerando inoltre che gli altri attaccanti arruolabili, vale a dire Joaquin Correa e Alexis Sanchez, saranno gli ultimi a fare ritorno. Inzaghi non può fare altro che attendere e sperare vada tutto per il meglio, ma con un piano B ben studiato per evitare brutte sorprese.