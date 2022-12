Dzeko bestia nera del Sassuolo: sempre decisivo al Mapei con l’Inter

Edin Dzeko ha deciso con una sua rete la sfida amichevole di oggi tra Sassuolo e Inter. Il bosniaco si rivela ancora decisivo al Mapei Stadium, dopo la doppietta della gara di campionato di quest’anno e la gara di Reggio Emilia della passata stagione.

MATTATORE – Ci ha pensato una rete di Edin Dzeko a regalare la vittoria all’Inter nel test amichevole di oggi contro il Sassuolo. Il bosniaco si è rivelato ancora una volta la bestia nera degli emiliani. Al Mapei Stadium, con la maglia nerazzurra, Dzeko è infatti una sentenza. La stagione scorsa, con la squadra sotto per 1-0, il bosniaco entrò in campo nel secondo tempo ribaltando la partita trovando anche il gol che diede il via alla rimonta. Lo stesso è accaduto quest’anno: il numero 9 ha infatti siglato la doppietta che ha regalato in campionato la vittoria alla squadra di Simone Inzaghi.

CAPOCANNONIERE – Edin Dzeko, oltre a dimostrarsi la bestia nera del Sassuolo, si dimostra anche l’attaccante di fatto più in forma di questa prima parte di stagione per l’Inter. Proprio lui è infatti il capocannoniere della squadra con nove gol all’attivo tra Serie A e Champions League e anche stasera ha dimostrato il perché. Il Napoli adesso è avvisato: Dzeko si sta scaldando per il 4 gennaio e per il big match di San Siro.