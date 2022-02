Dzeko e Barella in Genoa-Inter, chi è la punta e chi il mediano?

In Genoa-Inter Dzeko e Barella hanno giocato una partita molto simile nei numeri. Un fatto particolare per due giocatori con ruoli sulla carta molto diversi.

RUOLI DIVERSI STATISTICHE SIMILI – Genoa-Inter ha visto al suo interno una sorta di paradosso. Due dei protagonisti della partita in maglia nerazzurra infatti hanno avuto statistiche simili. Malgrado due ruoli sulla carta diversi. Anche molto. Parliamo di Dzeko e Barella. Il che fa sorgere la domanda: chi ha sbagliato? Risposta difficile da dare, ma andiamo a vedere i numeri.

PUNTA E MEDIANO, STESSA PARTITA – Dzeko da tutta la stagione si prodiga in un encomiabile lavoro senza palla, che lo porta spesso lontano dall’area per aiutare la manovra. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da WhoScored:

Potrebbe essere un trequartista se ci riflettete. In tutto sono 51, distribuiti principalmente da centrocampo in su, un po’ su tutta l’ampiezza del campo. I passaggi sono 32, 24 realizzati, 20 in avanti, 15 sulla trequarti, con 2 passaggi chiave, 3 conclusioni, 2 falli subiti, 4 recuperi e il terzo dato dei km percorsi, 10,164. Adesso prendiamo Barella. Ecco la grafica dei suoi tocchi:

Disitribuzione più esterna in generale, con più presenza anche sotto la metà campo. Lo stesso potrebbe essere una punta esterna di quelle che amano arretrare. Ma andiamo nello specifico. Sono 63, con 44 passaggi, 37 realizzati, 24 in avanti, 19 sulla trequarti, con 3 passaggi chiave, 4 conclusioni, 2 falli subiti, 6 recupero e il quarto dato per km percorsi, 10,106. Una similitudine evidente. Anche troppo. Che fa intuire come uno dei due abbia perso i canoni del suo ruolo specifico. O forse entrambi.