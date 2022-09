Dzeko più avanti di Correa, Inter-Roma partita non banale

L’infortunio di Romelu Lukaku che lo costringerà a saltare anche Inter-Roma, porta Simone Inzaghi a nuove valutazioni. Inamovibile davanti Lautaro Martinez, resta da capire chi sarà ad accompagnarlo in attacco. Edin Dzeko davanti a Joaquin Correa, in una partita che non è sicuramente banale per lui.

SFIDA AL PASSATO – Edin Dzeko sfida Joaquin Correa per una maglia da titolare in Inter-Roma. Il bosniaco è avanti rispetto all’argentino per accompagnare Lautaro Martinez in vista della gara di sabato alle ore 18. Un assist e un gol per lui in questa sosta per le Nazionali, per convincere ulteriormente Simone Inzaghi a dargli una maglia da titolare in quella che per lui non è una gara banale. E come potrebbe esserlo, dopo i suoi trascorsi proprio nella Capitale? Ora sta a lui sostituire Romelu Lukaku in quella che è a tutti gli effetti una partita di grandissima importanza per il prossimo periodo dell’Inter. Da celebrare possibilmente con un gol. Il numero 100 in Serie A.