Dzeko, attesa risposta a Lukaku: occhio alle gerarchie dell’Inter

Dopo la tripletta di Romelu Lukaku nella sfida tra Svezia e Belgio, oggi tocca a Edin Dzeko con la sua Bosnia contro la Slovacchia. L’attaccante bosniaco è reduce da un problema alla schiena, ma dovrebbe essere disponibile. E per confermare le gerarchie nell’attacco dell’Inter, è chiamato a rispondere al belga.

SFIDA A SUON DI GOL – Tre gol che rilanciano le quotazioni di Romelu Lukaku in nazionale e anche all’Inter. Tre gol ai quali dovrà rispondere Edin Dzeko, che, dopo aver saltato la sfida contro l’Islanda a causa di problemi alla schiena, oggi potrebbe tornare in campo contro la Slovacchia (vedi articolo). Una partita che guarderà con grande attenzione anche Simone Inzaghi, in cerca di conferme per capire quello che sarà l’attacco titolare nelle prossime difficili partite che attendono i nerazzurri a partire da aprile. Sarà in grado Dzeko di mettere ulteriormente in difficoltà il tecnico nerazzurro? Non ci resta che attendere la gara di questa sera.