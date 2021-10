Dzeko apparso stanco in Shakhtar Donetsk-Inter. A riposo col Sassuolo?

Edin Dzeko non ha offerto una prova brillante in Shakhtar Donetsk-Inter complice, forse, la stanchezza accumulata. Il bosniaco, in vista della trasferta contro il Sassuolo, potrebbe riposare

STANCHEZZA – Edin Dzeko ha vissuto un ottimo inizio di stagione con la maglia dell’Inter. Il bosniaco, infatti, ha già segnato 5 gol con la maglia nerazzurra, risultando determinante con i suoi gol e le sue giocate. Gli infortuni che hanno colpito il reparto offensivo dell’Inter, però, hanno portato Inzaghi a schierare spesso Dzeko, anche in situazioni in cui era palese avesse bisogno di rifiatare. Uno sforzo continuo ed eccessivo, che hanno condizionato le prestazioni del numero 9 nerazzurro, specie nei finali di partita: esempio lampante Inter-Real Madrid, dove il bosniaco è di fatto “sparito” dal campo al 65′. Anche in Shakhtar Donetsk-Inter Dzeko è apparso in difficoltà fisica, non riuscendo ad incidere come un calciatore della sua caratura dovrebbe fare in match così importanti.

RIPOSO – Inzaghi quindi, complice il pieno recupero di Correa e il ritorno a pieno regime di Sanchez, potrebbe decidere di concedere un turno di riposo a Dzeko, in vista di Sassuolo-Inter. Il match del Mapei Stadium è fondamentale per i nerazzurri, chiamati a tornare a vincere dopo il pirotecnico pareggio con l’Atalanta, che ha lasciato più di un rimpianto in casa nerazzurra. I tre punti sono fondamentali, anche alla luce del calendario di ottobre, tutt’altro che semplice per l’Inter.