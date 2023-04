Dzeko ancora titolare ma zero possibilità di fallire. Il momento

Edin Dzeko sarà probabilmente l’attaccante titolare dell’Inter in vista della gara d’andata di semifinale Coppa Italia contro la Juventus. Un’altra occasione per il bosniaco, che non avrà più la possibilità di fallire in nerazzurro.

CHANCE – Edin Dzeko ha avuto tantissime occasioni dal primo minuto nel 2023 per segnare, ma non ha mai colpito negli ultimi mesi. L’ultimo assolo, lo si ricorda bene, è del 18 gennaio contro il Milan ed è un tempo troppo ampio di digiuno per un attaccante. Nonostante il momento Simone Inzaghi dimostra di avere fiducia nel calciatore, infatti proprio con la Juventus nella gara d’andata di semifinale di Coppa Italia potrebbe tornare titolare (vedi probabile formazione). Romelu Lukaku non ha convinto con la Fiorentina, i motivi sono evidenti e si riassumono nei due gol sbagliati davanti alla porta. Dzeko non è stato da meno a febbraio e marzo, ma avrà la chance di redimersi contro una squadra che spesso ha colpito, anche con la maglia dell’Inter a San Siro lo scorso anno.