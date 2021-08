Dzeko al debutto ufficiale in Inter-Genoa: i suoi numeri contro i rossoblu

Dopo la partita (con gol) disputata contro la Dinamo Kiev (vedi video), il debutto ufficiale di Edin Dzeko in maglia nerazzurra è in programma sabato alle 18.30, durante Inter-Genoa. Il bosniaco sarà chiamato a guidare l’attacco di Simone Inzaghi. Ecco i suoi numeri contro i rossoblu liguri.

DEBUTTO – Inter-Genoa sarà il momento del debutto ufficiale di Edin Dzeko con la maglia nerazzurra. Il bosniaco, arrivato dopo sei stagioni alla Roma, sarà infatti chiamato a guidare l’attacco di Simone Inzaghi complice l’assenza forzata di Lautaro Martinez. Fin dal suo arrivo in Serie A nella stagione 2015-2016, Edin Dzeko è sceso in campo (in maglia giallorossa) per nove volte contro i rossoblu liguri, saltando tre partite. Due delle quali la scorsa stagione.

NUMERI – Il bilancio di Edin Dzeko contro il Genoa può essere definito positivo. Nelle nove gare disputate dal bosniaco, sono arrivati tre gol (uno nella stagione 2016-2017 e una doppietta nella stagione 2019-2020). Oltre a questi, però, vanno ad aggiungersi ben cinque assist (uno nella stagione 2015-2016, due nella stagione 2016-2017, uno nella stagione 2018-2019, uno nella stagione 2019-2020). Questo porta di fatto il contributo di gol di Edin Dzeko contro il Genoa a otto in nove partite. Solo una volta è rimasto a secco, nel 2018-2019, con due partite disputate senza trovare gol o assist.

VOGLIA DI CONFERMA – Dopo la rete segnata in amichevole contro la Dinamo Kiev (arrivata addirittura prima del suo annuncio ufficiale da parte dell’Inter), Edin Dzeko ha adesso sicuramente voglia di confermarsi. Farlo a San Siro, davanti ai suoi nuovi tifosi, sarà sicuramente uno stimolo in più per il bosniaco. Che, alla settima stagione in Serie A, ha anche un obiettivo particolare da raggiungere (vedi articolo). In genere chi ben comincia è già a metà dell’opera. Per Edin Dzeko quella di sabato alle 18.30 può essere l’occasione per confermare ulteriormente questo famoso modo di dire.