Dybala segreto di Pulcinella sull’asse Juventus-Inter, che va in direzione Roma

Dybala lascerà la Juventus a fine stagione ma probabilmente non l’Italia, come si augura da un po’ di tempo tanto quanto Marotta. L’ultima occasione dell’argentino per vincere il suo ultimo trofeo in maglia bianconera sarà a Roma, proprio contro l’Inter. E le ultime notizie di calciomercato sorprendono solo chi non vuole realizzare il possibile scenario

JOYA (IN)FINITA – Dici Paulo Dybala e dal 2015 pensi alla Juventus di Beppe Marotta, almeno fino al 2018. Pensi a Cristiano Ronaldo e dal 2018 non c’è più la Juventus di Marotta. Vedi Dusan Vlahovic e dal 2022 capisci che non c’è più nemmeno la Juventus di Dybala. L’ultimo triennio, ormai quadriennio 2018-2022, ha cambiato gli equilibri nel calcio italiano. Qualcuno aveva intuito che l’approdo di Marotta all’Inter avrebbe spostato molto. Forse non così tanto. Dici Dybala, nel 2022, e pensi prima a Marotta che alla Juventus. C’è di più, pensi prima all’Inter che alla Juventus. E le voci di calciomercato che si rincorrono sull’attaccante argentino in direzione Milano (vedi articolo) non stupiscono. Anzi, non devono stupire. A una settimana dalla Finale di Coppa Italia parlare di Dybala all’Inter è facile. Sarà/Sarebbe più importante parlarne dopo. I tempi della Joya bianconera sono già finiti, occhio però al calendario calcistico.

SEGRETO DI PULCINELLA – L’asse Juventus-Inter è sempre caldo ma tra Torino e Milano la deviazione importante che porta a Roma è la priorità. Lì Dybala giocherà ancora con la maglia bianconera e per l’Inter sarà solo un avversario. Ciò che succederà dal 12 maggio, dal 23 maggio o dopo il 30 giugno oggi può aspettare. Tanto c’è chi aspetta da ben prima del 1° settembre 2021, quando il colpo argentino a parametro zero è diventato possibile. L’interesse reciproco tra Dybala e l’Inter è il segreto di Pulcinella per il calciomercato italiano: dal 2015 veste la maglia bianconera e non quella nerazzurra solo per Marotta. E quella Juventus, adesso, non esiste più.