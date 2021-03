Dybala, rinnovo con la Juventus in stallo. Opportunità per l’Inter?

Paulo Dybala e la Juventus sembrano sempre più lontani. I discorsi sul rinnovo sono fermi e l’addio dell’argentino ai bianconeri non appare più un’ipotesi remota. Può approfittarne l’Inter?

OPPORTUNITA’ – Paulo Dybala sta avendo una stagione sfortunata: molteplici gli infortuni che gli hanno impedito di giocare con continuità. Oltre ai guai sul campo ci sono i discorsi relativi al rinnovo di contratto, in scadenza a giugno del 2022. La Juventus e l’argentino potrebbero separarsi nei prossimi mesi. Il numero 10 bianconero fa gola a molte squadre europee. L’Inter può iscriversi alla corsa?

CORSA – Dybala rappresenterebbe un notevole valore aggiunto alla rosa di Antonio Conte, alla disperata ricerca di un quarto elemento da affiancare alla batteria di attaccanti formata da Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez. Difficile, però, per quanto suggestiva, l’ipotesi Dybala-Inter: difficilmente, sul mercato, Inter e Juventus fanno affari. La situazione societaria in casa nerazzurra, inoltre, è ancora tutta in divenire: non si possono fare ipotesi di mercato a lungo termine, almeno fino a che non sarà definito l’assetto societario. Ma, è pur vero, che è facile immaginare che, un dirigente esperto come Marotta, possa osservare con attenzione la situazione relativa a Dybala.