Dybala qua, Dybala su, Dybala giù. Tante voci ma domenica è avversario

L’Inter domenica affronta la Juventus in un match cruciale per la stagione. Perdere significherebbe cancellare ogni probabilità di vittoria dello scudetto a fine anno e Inzaghi questo lo sa bene. Intanto le voci su un interessa di Marotta per Paulo Dybala si susseguono ma non è ora il momento di parlarne.

MOMENTO – L’Inter lavora ad Appiano Gentile con l’intenzione di arrivare carica e preparata all’impegno di domenica contro la Juventus all’Allianz Stadium. I nerazzurri non possono sbagliare. Vincere significherebbe tenere aperta la porta per lo scudetto, perdere invece chiuderla e gettare via la chiave. Inzaghi lo sa bene ed è per questo che attende con ansia i suoi nazionali per poter lavorare al completo. In campo per la Juventus, stando agli ultimi rumors, potrebbe essere Paulo Dybala. L’argentino lascerà la Juventus a fine anno e l’Inter sembra essere una delle possibili mete future (vedi articolo). Marotta è un estimatore di Dybala ma non è ora il momento di parlarne. Domenica la Joya sarà un avversario al 100% e se ne avrà l’occasione farà gol per rovinare i piani scudetto dell’Inter. Già all’andata Dybala ha timbrato su rigore dalla panchina e Inzaghi dovrà essere bravo a preparargli la gabbia adatta. Per parlare dell’argentino all’Inter ci sarà tempo, ma non ora a 4 giorni dal match più importante della stagione dei nerazzurri.