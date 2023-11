Dumfries, un punto di forza e un aspetto da migliorare: le statistiche

Dumfries si sta dimostrando imprescindibile per l’Inter di Inzaghi, attualmente prima in classifica in Serie A e già qualificata agli ottavi di Champions League con due turni d’anticipo. L’olandese, che ha inoltre tagliato il traguardo delle cinquanta presenze in Nazionale, è in odore di rinnovo e, considerando l’apporto dato finora, si direbbe anche meritato: di seguito le sue statistiche in campionato realizzate da FootData™, partner di Inter-News.it

DA BLINDARE – Denzel Dumfries si sta rivelando assolutamente imprescindibile per l’Inter di Simone Inzaghi che grazie alla spinta dell’olandese riesce sempre a rendersi pericolosa. L’esterno nerazzurro, attualmente impegnato con la Nazionale olandese, è uno di quelli che potrebbe rinnovare a breve nonostante le voci della scorsa estate che lo davano tra i partenti. Oggi la società nerazzurra è pronta a blindarlo e a buon ragione, se si leggono le statistiche di questo inizio di stagione.

Dumfries, il dribbling come arma in più: le statistiche finora collezionate in Serie A

Considerando come competizione solo la Serie A, Dumfries è sceso in campo in 11 delle 12 partite finora disputate e in 10 di queste da titolare. I minuti finora collezionati sono 814 su 1139 mentre la percentuale di titolarità è di 84.33%. Ciò significa che Inzaghi se ne priva a fatica e non solo perché quello che dovrebbe essere il suo sostituto, ovvero Juan Cuadrado, è fuori per infortunio.

Dumfries ha già due reti all’attivo, contro Cagliari e Sassuolo, su 8 tiri totali realizzati (3 nello specchio). Dove Dumfries può e deve migliorare sono i cross: su un totale di 25, all’olandese sono riuscisti 8 mentre i restanti 17 li ha sbagliati (precisione del 32%). L’arma in più sia personale che della squadra è il dribbling: su un totale di 24, Dumfries ne ha vinti 22 con una percentuale di precisione altissima (91.67%).