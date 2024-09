Dumfries, un presente da scrivere e un futuro da costruire. Il piano dell’Inter

Denzel Dumfries rappresenta il calciatore che, tra quelli storicamente impiegati con costanza da Simone Inzaghi all’Inter, ha goduto di un minor minutaggio nelle prime partite stagionali. Il derby può contribuire a cambiare tale realtà.

SITUAZIONE CONTRATTUALE – Denzel Dumfries dovrebbe firmare, nelle prossime settimane, il rinnovo del contratto con l’Inter. La volontà della squadra nerazzurra è sempre stata quella di puntare sul suo profilo sia per il presente che per il futuro. Tanto da non recedere dal tavolo delle trattative neppure quando il calciatore era intento ad avanzare pretese economiche molto importanti per prolungare la sua intesa con i meneghini. Ciò ha inciso sulla stessa disponibilità del calciatore olandese a scendere a un compromesso con l’Inter, dopo una fase di iniziale tentennamento. Ora le parti sembrano vicine a concludere l’accordo, così come auspicato dalle parti in questo momento.

Dumfries vuole riprendersi l’Inter: il Milan come opportunità da non lasciarsi sfuggire

SITUAZIONE CAMPO – Nelle prime quattro partite stagionali, Dumfries non è mai partito dal primo minuto. Se all’inizio la ragione della mancata forma adeguata poteva reggere, dati gli impegni con l’Olanda agli Europei, tale motivazione trova meno fondamento. L’evidenza è che Matteo Darmian, in questo momento, rappresenta un’opzione più “sicura” per Simone Inzaghi. Chissà che Dumfries non possa averlo convinto, grazie alla prestazione di Monza, di poterlo scalzare in occasione di una sfida così delicata come quella del derby contro il Milan.