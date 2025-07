Dumfries, un fattore fa sperare l’Inter per la permanenza!

Denzel Dumfries ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro valida fino al 31 luglio, non perciò fino al 15. L’Inter ha una speranza per la sua permanenza.

CRITICHE – In casa Inter il clima è torrido e le notizie che si accumulano sono sempre più negative. Il lavoro della società viene messo in dubbio da tutto ciò che esce fuori in queste ore di calciomercato. Dalla storia di Simone Inzaghi all’arrivo di Cristian Chivu, dal caso Hakan Calhanoglu fino all’ultima situazione di Denzel Dumfries. Anche l’olandese entra tra i temi che causano critiche nei confronti della dirigenza nerazzurra. Solo un fattore fa sperare per la permanenza dell’esterno rinnovato fino al 2028 alla fine di novembre.

La dirigenza cammina su un filo sottile: la speranza per Dumfries!

SPERANZA – La dirigenza fa bene a sperare, anche perché perdere Dumfries vorrebbe dire perdere uno dei migliori esterni in circolazione in Europa. Autore di una doppietta decisiva in semifinale di Champions League, giocatore imprescindibile negli ultimi mesi con Inzaghi da allenatore. L’Inter ha solo un fattore che gli garantisce una minima possibilità di tenere il calciatore. Riguarda il fatto che la bassa clausola rescissoria da 25 milioni di euro (valida fino al 31 luglio) deve comunque essere pagata tramite un solo esercizio. E pochissimi club possono permettersi di sborsare questa cifra in tale maniera. Il Manchester City è interessato, ma è complicato anche per i Citizens chiudere un’operazione del genere.