Dumfries tra i protagonisti di dicembre. Ora l’Inter può festeggiare

Dumfries è sicuramente l’uomo copertina del mese di dicembre per quanto riguarda l’Inter. Inzaghi lo ha aspettato e ora se lo gode.

MIGLIORATO – Dumfries all’Inter sta finalmente raccogliendo i frutti dopo un normalissimo periodo di ambientamento. Appena arrivato in Italia, l’esterno olandese ha subito preso lezioni di italiano e instaurato ottimi rapporti con tutto il gruppo, in particolare con Calhanoglu, Radu, e il connazionale de Vrij. Come per Hakimi, per vedere i risultati è servito qualche mese in più, ma la mano di Simone Inzaghi si è vista sin da subito. Il tecnico – come con Calhanoglu -, ha sempre creduto in lui e lo ha aspettato, fino al momento giusto. L’Inter si gode finalmente l’acquisto (ingaggiato in estate per 15 milioni). Dicembre è sicuramente il suo mese: ha trovato il primo gol in assoluto in maglia nerazzurra, e anche il primo a San Siro, per un totale di ben tre gol. Tra poco, inoltre, Denzel diventerà anche papà per la seconda volta.