Dumfries, la titolarità è un lontano ricordo: i tre motivi del suo downgrade

L’Inter si sta preparando per scendere in campo contro la Sampdoria in trasferta e sulla destra neanche stavolta Dumfries dovrebbe partire titolare. Da titolare inamovibile, l’olandese è difatti diventato una seconda scelta per Inzaghi, complice anche la splendida forma di Matteo Darmian. Ma non è questa l’unica motivazione.

PANCHINA − Denzel Dumfries, specialmente dopo la decisione presa da parte di Simone Inzaghi in Inter-Empoli di mandare in campo Raul Bellanova e non l’olandese, è quasi diventato un caso. O per meglio dire, è diventato un argomento su cui ci si è molto interrogati. Perché da titolare inamovibile è difatti diventato un subentrante. E a volte neppure quello. Una situazione non semplice da decifrare e snocciolare perché, nonostante qualche errore commesso nel corso dell’inizio di questa stagione, Inzaghi ha sempre dimostrato di dargli fiducia. Ma le gerarchie sembrano essere cambiate da subito dopo il Mondiale disputato in Qatar. Mondiale in cui, tra le altre cose, Dumfries si è distinto e ha messo la propria firma soprattutto nella gara giocata contro gli Stati Uniti. Eppure ciò non è bastato per ritornare ad Appiano Gentile con la titolarità certa.

Dumfries da titolare inamovibile a subentrante: i motivi? Un super Darmian, ma non solo

MOTIVI − I motivi, a questo punto, sembrano essere disparati. Neppure lunedì sera contro la Sampdoria al Ferraris Dumfries è infatti dato come titolare nelle probabili formazioni. In questa eventuale scelta di Inzaghi incide certo una super condizione fisica e mentale di Matteo Darmian, che ha da pochissimo rinnovato con l’Inter e che, oltre ad essere impeccabile in fase difensiva, ha anche segnato gol importanti come quello contro l’Atalanta in Coppa Italia. Eppure, questa, non sembra l’unica ragione della scelta del tecnico. Molto incide allora anche la condizione fisica dello stesso esterno destro olandese, non rientrato da Qatar al 100%. E di sicuro a metterci del suo è anche tutto il discorso di calciomercato che specialmente nelle ultime settimane lo sta riguardando da vicino. Perché proprio Denzel Dumfries resta il primo indiziato per un addio importante nel corso della prossima estate (vedi articolo).