Dumfries titolare? Per Inzaghi è questione di condizione fisica

Perché non gioca Dumfries? Anche questa domanda ogni tanto serpeggia nell’ambiente Inter. E la risposta è legata alla sua condizione fisica.

TITOLARE A DESTRA – Chi è il titolare della fascia destra dell’Inter? Una domanda meno banale di quello che sembra. La cui risposta è influenzata anche da gusti personali. Quello che decide però è Inzaghi. E la sua risposta dal 2023 è Denzel Dumfries. L’olandese infatti dal gennaio di quell’anno, complice la “scomparsa” di Skriniar, è stato responsabilizzato al massimo. Ed è diventato affidabile in entrambe le fasi. Ma quindi perché gioca ancora, e tutto sommato spesso, Darmian? Questione di condizione fisica.

QUESTIONE DI FISICO – Dumfries non è un giocatore che basa la sua presenza in campo sulla tecnica o sull’intelligenza tattica. L’esterno è un giocatore fisico. Che grazie alla sua capacità di corsa, ben inquadrata tatticamente, riesce a fare la differenza. Insomma, per rendere al massimo ha bisogno che il motore sia a posto. Ha bisogno di poter far valere la sua cilindrata, e ripetere costantemente certi movimenti fino a trovare il varco giusto. Ed è proprio quando questa base manca che Inzaghi lo mette in discussione.

RITROVARSI DEFINITIVAMENTE – Nella scorsa stagione Dumfries è partito come titolare assoluto della fascia destra. Poi però ha subito un infortunio, da cui per sua stessa ammissione non ha mai recuperato totalmente fino a fine stagione. E quindi in campo è andato sempre più spesso Darmian. Che ha giocato anche alla prima di quest’anno col Genoa. Perché Dumfries è rientrato tra gli ultimi nazionali, e probabilmente aveva ancora bisogno di mettere a punto il fisico. Dal Lecce però ci si aspetta un suo graduale ritorno sempre più costante dal primo minuto. Perché il titolare è lui, e all’Inter serve un Dumfries. A patto che sia in condizione.