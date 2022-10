Dumfries straripante in Sassuolo-Inter: olandese macchina crea occasioni

Denzel Dumfries è stato uno dei protagonisti di Sassuolo-Inter. Per l’olandese prestazione totale: dai suoi piedi arrivano le migliori occasioni per i nerazzurri

STRARIPANTE – Denzel Dumfries è stato determinante nella vittoria dell’Inter sul campo del Sassuolo. Per l’olandese una prestazione maiuscola, come non se ne vedevano da tempo: il numero 2 dell’Inter ara con continuità la fascia destra, creando non pochi grattacapi alla retroguardia di Dionisi. Dai suoi piedi, o per meglio dire dalle sue “sgroppate”, nascono i principali pericoli creati dall’Inter: suo il cross al bacio su cui Lautaro Martinez, in avvio di gara, non riesce a segnare in spaccata. Dal suo piede parte anche il cross su cui, Consigli, si supera per negare il gol al “Toro”. L’olandese si candida così per una maglia da titolare al Camp Nou contro il Barcellona: la sfida in Spagna si preannuncia torrida, con una battaglia “fisica” già annunciata. Un Dumfries così può certamente aiutare.