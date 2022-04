Dumfries, spingere per colpire la Juventus. Ma occhio a Morata

L’Inter alle 20.45 si gioca la possibilità di rimanere in corsa per lo scudetto contro la Juventus. I nerazzurri devono vincere in tutti i modi all’Allianz Stadium e Inzaghi per farlo si affiderà alla miglior formazione. Tra questi c’è Denzel Dumfries che ha due compiti specifici.

SPINTA E COPERTURA – L’Inter deve affidarsi alle scorribande di Denzel Dumfries. L’olandese è diventato sempre più un leader silenzioso dei nerazzurri con la squadra che spesso si è affidata a lui e alle sue discese. Inzaghi dovrebbe preferire lui a Darmian con l’olandese che deve essere bravo in due circostanze: attaccare e difendere. Il tenere basso Alex Sandro sarà il primo compito di Dumfries che dovrà essere bravo a mettere preoccupazione ai bianconeri sulla corsia sinistra. Inoltre dovrà essere bravo anche in fase di copertura perché Morata agirà da quella parte e i bianconeri sfrutteranno lo spagnolo per attaccare e creare scompiglio. Ovviamente Dumfries dovrà avere il sostegno di Skriniar e Barella, altrimenti da solo finirà in una gabbia da cui sarà difficile uscirne.