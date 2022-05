Dumfries, spingere e incidere per confermare l’ottima stagione

Comunque andrà sarà un successo. Questo sicuramente è la frase più adatta alla stagione di Denzel Dumfries. L’olandese è arrivato tra mille perplessità a San Siro dopo l’addio i Hakimi. Ora serve chiudere in bellezza.

STAGIONE – L’Inter ha, sulla corsia destra, un gioiello. I nerazzurri hanno trovato Denzel Dumfries pagandolo una miseria e aspettandolo. L’olandese ci ha messo un po’ per adattarsi ma poi ha spiccato il volo. Corsa, fisicità, gol e assist, tutte cose che hanno permesso a Dumfries di prendersi l’Inter e il mondo nerazzurro. Cosa succederà in futuro con lui? Nessuno lo può sapere. L’unica certezza è che oggi partirà titolare contro la Sampdoria nell’ultimo atto della stagione con l’obiettivo di arare la fascia e incidere come fatto in passato.