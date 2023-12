Dumfries, situazione Inter da risolvere. Occhio a sorprese a gennaio!

La situazione di Denzel Dumfries in casa Inter è ancora in bilico. Specialmente per quanto riguarda la sua situazione contrattuale, con la scadenza in programma a giugno 2025. Una situazione da risolvere, senza escludere sorprese a gennaio.

SITUAZIONE SPINOSA – Sono ancora lontane le parti tra Inter e Denzel Dumfries per il rinnovo contrattuale dell’olandese. In scadenza nel 2025, si vorrebbe evitare un’altra situazione come quella di Milan Skriniar lo scorso anno. In casa nerazzurra c’è anche la consapevolezza che, trascinando il tutto a giugno, ci sia il rischio di dover svendere il giocatore per non farlo partire a zero. Dumfries in questa stagione sta mostrando buonissime cose sia con la maglia dell’Inter, sia con quella della nazionale. E, considerando l’Europeo a giugno, il suo valore può aumentare. Tuttavia, non sono da escludere sorprese a gennaio.

POSSIBILI SORPRESE – La ricerca sul mercato di Tajon Buchanan, unita all’adattamento di Benjamin Pavard in fascia (oltre alla presenza dell’irriducibile Matteo Darmian) potrebbe portare l’Inter a risolvere la situazione Dumfries già a gennaio. Se non arrivassero aperture su un possibile accordo contrattuale, non è infatti da escludere una cessione. Ipotesi chiaramente difficile, ma visti gli intrecci di mercato non impossibile. Quel che è certo è che, in un modo o nell’altro, la situazione Dumfries va risolta il prima possibile, Per evitare sorprese spiacevoli.