Dumfries si salva con l’assist. Nel suo gioco rimane un aspetto da limare

Denzel Dumfries in Inter-Udinese serve il terzo assist della sua stagione. La crescita dell’olandese prosegue timida, ora serve uno strappo.

ASSISTMAN – Al 68′ di Inter-Udinese, in piena trance agonistica, Denzel Dumfries scarica centralmente da destra, tagliando l’area bianconera alle spalle dei difensori. Un pallone semplice ma al tempo stesso geniale, perché va in direzione opposta a quella di tutti i giocatori. E arriva perfettamente sul destro di Joaquin Correa, che può insaccare il gol del 2-0. Per Dumfries, fin lì ancora molto impreciso, si tratta del terzo assist stagionale, un dato che lo rende il secondo migliore della rosa dopo Nicolò Barella. L’assist migliora il suo giudizio finale (vedi pagelle), ma c’è ancora molto da lavorare.

GESTIONE FRENETICA – A differenza delle prestazioni contro Sheriff e Juventus, Dumfries non commette errori marchiani. Tuttavia anche contro l’Udinese mostra una certa frenesia nella gestione della palla. Due volte si trova quasi a tu per tu col portiere avversario, e in entrambe le occasioni non compie la scelta giusta al momento giusto. Le sue doti atletiche continuano a non essere in discussione: è il secondo per chilometri percorsi (11,43) e il primo per velocità in sprint (31,74 km/h).

Dumfries in crescita (lentamente)

LAVORARE – Tuttavia la corsa non basta. Il numero 2 deve trovare lucidità e concentrazione, imparando a leggere meglio i tempi di gioco, che già lo portano spesso e volentieri a posizionarsi correttamente. Nessuno gli chiede di essere Achraf Hakimi, e lui dev’essere il primo a cancellare questo paragone. A Simone Inzaghi serve un esterno veloce ma attento, che eviti di prendere rischi inutili, e che compia scelte migliori negli ultimi 25 metri di gioco. Con Dumfries servirà ancora tanto lavoro: il supporto di allenatore e compagni non manca, l’ambiente è con lui. Ma ora i margini di errore sono sempre più ridotti.