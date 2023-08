Dumfries si riscatta: col Monza deputato ad attaccare gli spazi

Inter-Monza ha visto tra i suoi protagonisti anche Dumfries. In un modo specifico: Inzaghi lo ha sfruttato per attaccare gli spazi.

RISPOSTA IN CAMPO – Inter-Monza ha visto Dumfries riprendersi la fascia destra. Dopo mesi di discussioni sulla sua titolarità, sull’opportunità di cambiare, sul suo effettivo impatto, l’olandese ha risposto sul campo con una prova solida. Con Inzaghi che lo ha sfruttato in particolare nei movimenti senza palla.

RUOLO SPECIFICO – Dumfries è il secondo giocatore con meno tocchi di tutti i titolari di Inter-Monza. Sotto di lui solo le punte, Thuram e Lautaro, alla pari. I suoi tocchi sono in totale 38, e li potete vedere in questa grafica di Whoscored:

Anche Sommer ne ha di più, per la precisione 39. E il suo dirimpettaio Dimarco arriva a 57. Il numero 2 insomma è stato sfruttato in un modo ben preciso. Principalmente da metà campo in su, con l’obiettivo specifico di puntare l’area avversaria. Zona in cui ha il massimo di tocchi di tutta la squadra. Un ruolo ritagliato ad hoc, fondamentale per disassare la difesa avversaria. E per sfruttare la sua fisicità. Che ha dato i suoi frutti chiari con l’assist dell’1-0.