Dumfries, sgasate a destra. Ormai il titolare è lui?

L’Inter ha vinto, con molta fatica, contro l’Empoli ieri sera. Uno dei titolari è stato Denzel Dumfries che ha sfornato ben due assist, il primo per Sanchez e il secondo per il gol del pareggio che è valso i supplementari di Ranocchia. E’ lui il titolare a destra?

FATTORE – Era arrivato con grandi aspettative, si è un po’ perso e ora è diventato a tutti gli effetti il titolare della corsia destra dell’Inter. Dumfries ci ha messo un po’ è vero ma ora è uno dei pezzi imprescindibili della formazione nerazzurra. Inzaghi ha saputo lavorarci tanto e bene con l’olandese migliorato sia in fase di impostazione sia in fase difensiva. Ieri contro l’Empoli si è visto un Dumfries super in palla e un Darmian un po’ spaesato e fuori dal gioco (è vero che giocava a sinistra, ma poco cambia nel ruolo). Due gli assist sfornati da Dumfries, uno per Sanchez e uno decisivo per Ranocchia. Sul primo gol però si è visto tutta la crescita avuta dall’olandese. Prende palla, vede tutto chiuso, ragiona e chiede un uno-due a Vidal di un’intelligenza unica. Insomma, una crescita che è sotto gli occhi di tutti. Ma i margini sono ancora molto ampi.