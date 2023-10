Dumfries sempre risorsa fondamentale: decisivo in Grecia-Olanda

Dumfries continua a trovare spunti decisivi. In Grecia-Olanda non ha disputato una gara indimenticabile, ma la vittoria degli uomini di Koeman ha la sua firma.

IMPATTO DECISIVO – Grecia-Olanda ha visto ancora Dumfries vestire i panni del protagonista. L’esterno nerazzurro si è infatti guadagnato il rigore che ha deciso la partita nel recupero finale. Un’altra giocata di impatto, in una gara vissuta in modo leggermente diverso dal solito.

ALA OFFENSIVA – Dumfries ormai ha abituato alla sua interpretazione offensiva del ruolo di esterno. Che sia a tuttafascia come all’Inter o da terzino come con l’Olanda, il giocatore ha la sua dote di spicco nella capacità di attaccare lo spazio e farsi trovare fino in area avversaria. Tanto che con la Grecia Koeman lo ha schierato, sulla carta, addirittura come esterno alto a destra nel 4-2-3-1. Guardando le posizioni medie prese da Sofascore però la cosa si attenua leggermente:

Dumfries, col numero 22, in realtà ha dovuto equilibrare la maggior spinta sulla fascia sinistra. Stando qualche passo indietro rispetto a un vero esterno offensivo, coperto dal terzino dietro di lui. Non a caso Koeman si è lamentato della sua posizione spesso troppo alta, come si può intuire anche dall’heatmap del giocatore, presa sempre da Sofascore:

Il nerazzurro si è fatto trovare praticamente in posizione da ala. E da ala ha trovato la giocata decisiva: scambio con la punta e taglio in area, fermato con fallo. Una gara lontana dai fasti delle ultime in maglia oranje, ma comunque con la giocata decisiva. Perché Dumfries anche se sbaglia non si ferma mai, anche con l’Olanda.