Dumfries scalda i motori: occasione dal 1′ in Sampdoria-Inter?

Sampdoria-Inter andrà in scena fra poche ore allo stadio “Marassi” di Genova. Denzel Dumfries scalda i motori: in arrivo il suo esordio dal 1′ con la maglia dell’Inter?

ESORDIO – Dumfries è arrivato all’Inter per raccogliere la pesante eredità di Hakimi, partito alla volta del Paris Saint-Germain. L’esterno olandese, reduce da ottime stagioni con la maglia del PSV e da un Europeo positivo con l’Olanda, porta con se numerose aspettative che, i tifosi nerazzurri, vorrebbero veder ripagate in campo. Al momento, Dumfries, ha trovato solo pochi minuti in campo con la nuova maglia, a causa di una condizione fisica non ottimale. Sampdoria-Inter potrebbe essere il momento giusto per vedere in campo, dal 1′, il nuovo numero 2 nerazzurro.

IMPEGNI – L’Inter ha di fronte un tour-de-force non indifferente: ben 7 gare in 20 giorni per i nerazzurri. Inzaghi dovrà attingere da tutta la rosa, finalmente profonda in ogni ruolo, per poter affrontare al meglio così tanti impegni in un lasso di tempo relativamente breve. Dumfries, quindi, troverà certamente spazio dal 1′, se non oggi contro la Sampdoria magari contro il Real Madrid mercoledì, per la gara d’esordio stagionale in Champions League.