Dumfries ‘sacrificio’ per Lukaku? L’Inter a cuor leggero sottovaluta il rischio

Denzel Dumfries rischia di finire nella trattativa per la permanenza di Romelu Lukaku all’Inter. Ma l’eventuale addio dell’olandese non è da sottovalutare.

DOPPIA ESIGENZA – L’estate 2023 dell’Inter difficilmente trascorrerà “indenne” come la scorsa. Ossia senza perdere nessun big (Ivan Perisic non è infatti ritenuto tale, sorprendentemente). E Denzel Dumfries è il principale candidato per la cessione che dovrà generare la plusvalenza salva-bilancio. Il club nerazzurro punta a vendere l’esterno olandese ad una cifra vicina ai 50-60 milioni di euro. E questo si tradurrebbe in una plusvalenza di almeno 40 milioni, ossigeno importante per il bilancio dell’Inter. Ma chi sarebbe disposto a spendere una somma totale? Le sirene più rumorose arrivano dall’Inghilterra, più precisamente da Londra sponda Chelsea. Con cui l’Inter ha in ballo anche il futuro di Romelu Lukaku. Il sogno dei nerazzurri? Cedere Dumfries proprio al Chelsea come contropartita per la permanenza di Big Rom. Nessun reale scambio di denaro tra i due club, ma una trattativa che renderebbe felici tutte le parti in causa. Non vanno però trascurati gli effetti.

Dumfries cedibile ma va sostituito: serve programmazione

QUANTA FRETTA – Il bilancio dell’Inter è in miglioramento stagione dopo stagione, ma tutti i tifosi sanno che sarà difficile resistere a cessioni “dolorose”. E, tra tutti i big dell’undici nerazzurro, Dumfries è ritenuto il più sacrificabile. Per motivi piuttosto semplici. Innanzitutto, il costo contenuto nonostante gli ottimi numeri (8 gol e 11 assist in diciotto mesi in Italia). E poi anche lo stipendio, che attualmente ammonta a 2,5 milioni di euro netti a stagione. Infine, da aggiungerci l’età. L’esterno olandese è del 1996, quindi è ancora ampiamente futuribile, anche dal punto di vista economico. Ma siamo sicuri che l’Inter possa permettersi di perdere Dumfries a cuor così leggero?

EFFETTI DA CONSIDERARE – Partiamo innanzitutto dall’aspetto più semplice. L’eventuale uscita di Dumfries richiede l’acquisto di un nuovo giocatore. E, a prescindere dai nomi già emersi (Tajon Buchanan sembra in vantaggio nelle preferenze dell’Inter), sarà quindi necessario un esborso da parte della società. Oltre al fatto che è forte il rischio di un altro downgrade sulla destra, dopo il passaggio da Achraf Hakimi a Dumfries. E c’è poi il legame con Lukaku. Una cosa è certa: il belga vuole rimanere all’Inter, come ribadito nei giorni scorsi. E l’altra certezza è che il Chelsea non vuole svenderlo. Difficilmente però basterà l’inserimento di Dumfries nella trattativa per portare il valore dell’attaccante belga al livello desiderato dai nerazzurri. Anche qui è quindi presente il rischio che l’Inter stia solo programmando una cessione, senza però pianificare come assorbirla nel migliore dei modi.