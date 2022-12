Dumfries, rumors di mercato potenziale distrazione? Situazione da chiarire

Dumfries ha fatto ritorno all’Inter dopo il buon Mondiale disputato con l’Olanda ma nel test amichevole contro il Sassuolo, in corso proprio in questi minuti (vedi live), è partito dalla panchina con Inzaghi che ha confermato Bellanova dal 1′. L’olandese piace molto al Chelsea e non solo: il mercato è una potenziale distrazione per la ripresa del campionato?

SCELTA SORPRENDENTE – Denzel Dumfries ha disputato un buon Mondiale con l’Olanda, eliminata ai quarti di finale dall’Argentina poi Campione del Mondo. L’esterno dell’Inter ha fatto ritorno a Milano già da qualche settimana ma Simone Inzaghi anche nel test amichevole con il Sassuolo ha preferito farlo partire dalla panchina, confermando Raoul Bellanova dal 1′. Una scelta che in un certo senso sorprende dato che in linea generale l’undici scelto contro i neroverdi dovrebbe avvicinarsi molto a quello che vedremo il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli (vedi articolo).

Dumfries, il calciomercato è una potenziale distrazione?

Dumfries potrebbe essere protagonista a gennaio, non solo in campo ma anche per quanto riguarda il calciomercato. L’olandese è infatti molto richiesto, in particolare dal Chelsea. La valutazione fatta dal club nerazzurro, ossia 60 milioni di euro, è una cifra che a gennaio potrebbe frenare i club interessati ma nulla è da escludere. I rumors possono rappresentare una potenziale distrazione per il rendimento di Dumfries? Sarà un mese importante per le aspirazioni dell’Inter, la situazione va chiarita il prima possibile per evitare che Inzaghi perda un uomo.