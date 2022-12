Dumfries, ritorno da titolare contro il Sassuolo? L’Inter prima del mercato

Denzel Dumfries è al centro di molteplici voci di mercato da diverse settimane ormai. Il calciatore olandese ha catturato l’attenzione di alcuni club, intanto però c’è una stagione da portare avanti con l’Inter.

VOCI – Non si tratta di vere e proprie voci, in quanto esiste un fondo di verità su tutto ciò che riguarda Denzel Dumfries e il suo futuro. L’Inter ha fissato il prezzo per il suo calciatore, 60 milioni, ed è a conoscenza dell’interesse di alcuni club, soprattutto inglesi. Chelsea e Manchester United hanno mostrato attenzione per la situazione dell’esterno destro e vorrebbero inserirsi nella corsa per acquistarlo. Nelle ultime ore c’è stato poi l’infortunio di Reece James, perciò non è da sottovalutare un intervento dei blues sul mercato già da gennaio (vedi articolo). Nonostante queste notizie, c’è ancora una stagione da concludere per Dumfries nel migliore dei modi. L’Inter è agli ottavi di finale di Champions League e può rientrare nella corsa Scudetto. La richiesta da Inzaghi è chiara, la squadra ha bisogno dell’esterno al massimo della forma. La partenza a gennaio non è tra i pensieri della dirigenza.

Dumfries, ritorno da titolare

RITORNO – Denzel Dumfries tornerà protagonista con l’Inter già dai prossimi giorni. Tra poche ore la squadra di Simone Inzaghi affronterà l’ultima partita prima della fine dell’anno. Ci sarà un’amichevole da giocare con il Sassuolo a Reggio Emilia e il tecnico piacentino ha intenzione di utilizzare l’esterno dal primo minuto. Dumfries sarà nuovamente titolare dopo un Mondiale da totale protagonista con l’Olanda e si preparerà in vista delle prossime sfide. La più importante, quella contro il Napoli, vedrà davanti all’esterno il giocatore più in forma del campionato: Kvicha Kvaratshkelia. Inzaghi richiederà il massimo dell’attenzione da un punto di vista difensivo all’olandese, che avrà il compito più arduo durante il match fondamentale per il futuro dell’Inter in questa stagione.